Governo | Di Maio “Ci sono fibrillazioni ma evitare Papeete 2”

(Di martedì 24 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in piena guerra, con un livello di inflazione che continua a salire in tutta Europa con il prezzo dei beni di prima necessità, del pane, che sale in tutto il mondo a causa del blocco militare in Ucraina da parte della Russia. Di fronte a una crisi del gemere il lavoro che dobbiamo fare è portare questofino alla fine, per dare stabilità al Paese edscossoni economici e finanziari che poi pagherebbero le famiglie. Cidelle? Sì, ma non ci possiamo permettere un2, che abbiamo già vissuto in altre epoche ed erano tempi di pace. Se non ce lo potevamo permettere all’epoca, figuriamoci adesso”. Così il ministro degli Esteri, Luigi di, a margine di un evento organizzato da Alis.(ITALPRESS).-foto ...