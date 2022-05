Gorizia, il padre toglie l’assegno mensile alla figlia 22enne dopo che ha rifiutato due lavori. La Cassazione: «È colpa sua se non è ancora indipendente» (Di martedì 24 maggio 2022) Adele, 22enne figlia di due genitori divorziati, ha rifiutato due proposte di lavoro e per questo motivo la Cassazione ha respinto il suo reclamo per riavere l’assegno mensile di 300 euro dal padre. Succede a Gorizia e il primo lavoro a cui avrebbe detto di «no» è quello di segretaria nello studio legale del padre, che avrebbe rifiutato perché voleva fare la cameriera. Una volta che gli è stato proposto anche questo lavoro con posto fisso, Adele non avrebbe accettato neanche questo. Secondo il Tribunale di Gorizia e poi la Corte di Appello di Trieste nel 2020 era necessario l’annullamento dell’assegno perché «il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica di Adele era da ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Adele,di due genitori divorziati, hadue proposte di lavoro e per questo motivo laha respinto il suo reclamo per riaveredi 300 euro dal. Succede ae il primo lavoro a cui avrebbe detto di «no» è quello di segretaria nello studio legale del, che avrebbeperché voleva fare la cameriera. Una volta che gli è stato proposto anche questo lavoro con posto fisso, Adele non avrebbe accettato neanche questo. Secondo il Tribunale die poi la Corte di Appello di Trieste nel 2020 era necessario l’annullamento delperché «il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica di Adele era da ...

