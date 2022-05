"Gli uomini preferiscono le bionde", un film che funziona alla grande a 70 anni di distanza (Di martedì 24 maggio 2022) GLI uomini preferiscono LE bionde Canale 2000, ore 21.10. Con Marilyn Moroe, Jane Russell e Charles Coburn. Regia di Howard Hawks. Produzione USA 1953. Durata: 1 ora e 30 LA TRAMA Due sexissime, una bionda e una mora fanno strage di cuori maschili durante una traversata New York- Parigi. La bionda vuole accalappiare un miliardario. La bruna cerca un uomo "che corra più forte di lei". Il geloso fidanzato (miliardario) della bionda paga un detective perchè tenga d'occhio le ragazze. Ma il detective s'innamora della bruna. PERCHÈ VEDERLO Perché è un "sempreverde", funziona alle grande a quasi 70 anni di distanza. Marilyn e Jane Russell al loro top. Howard Hawks si divertì (e divertì moltissimo il pubblico) presentando due ragazze emancipatissime che si comportano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) GLILECanale 2000, ore 21.10. Con Marilyn Moroe, Jane Russell e Charles Coburn. Regia di Howard Hawks. Produzione USA 1953. Durata: 1 ora e 30 LA TRAMA Due sexissime, una bionda e una mora fanno strage di cuori maschili durante una traversata New York- Parigi. La bionda vuole accalappiare un miliardario. La bruna cerca un uomo "che corra più forte di lei". Il geloso fidanzato (miliardario) della bionda paga un detective perchè tenga d'occhio le ragazze. Ma il detective s'innamora della bruna. PERCHÈ VEDERLO Perché è un "sempreverde",allea quasi 70di. Marilyn e Jane Russell al loro top. Howard Hawks si divertì (e divertì moltissimo il pubblico) presentando due ragazze emancipatissime che si comportano ...

