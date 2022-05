Giro d'Italia oggi: Hirt vince all'Aprica. Nibali si stacca, la nuova classifica (Di martedì 24 maggio 2022) Richard Carapaz Aprica, 24 maggio 2022 - Emozioni a non finire nella tappa 16 del Giro d'Italia 2022 . Sul traguardo dell'Aprica vince Jan Hirt (Intermarché Wanty Gobert) davantia ad Aresman (Dsm). ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Richard Carapaz, 24 maggio 2022 - Emozioni a non finire nella tappa 16 deld'2022 . Sul traguardo dell'Jan(Intermarché Wanty Gobert) davantia ad Aresman (Dsm). ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - ItaliaTeam_it : CICCONE! ????? Nella 15ª tappa del Giro d’Italia Rivarolo Canavese-Cogne trionfo di Giulio Ciccone! ?? #ItaliaTeam… - giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - DissolutoPunito : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ?? @JaiHind… - robertopontillo : RT @tvdellosport: GIRO D’ITALIA, HIRT JAN VINCE LA 16^ TAPPA???? Hirt Jan, con una splendida azione solitaria, ha conquistato la 16^ tappa d… -