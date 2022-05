Giro d'Italia, le mani di Hirt sulla tappa ad Aprica. Carapaz resta maglia rosa, cade Pozzovivo (Di martedì 24 maggio 2022) Jan Hirt vince la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Salò-Aprica (Sforzato Wine Stage) di 202 chilometri. Il corridore ceco della Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux gestisce bene la salita... Leggi su feedpress.me (Di martedì 24 maggio 2022) Janvince la sedicesimadeld’2022, la Salò-(Sforzato Wine Stage) di 202 chilometri. Il corridore ceco della Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux gestisce bene la salita...

