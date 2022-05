Giro d’Italia 2022, tutti i ritirati. Jonathan Caicedo lascia la Corsa Rosa, positivo al Covid (Di martedì 24 maggio 2022) Il Giro d’Italia 2022 di ciclismo su strada, edizione numero 105 della manifestazione, si corre tra venerdì 6 e domenica 29 maggio: sono previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 3 giorni di riposo, tutti di lunedì (9, 16 e 23 maggio). Sono 22 le squadre al via, ciascuna composta da 8 corridori: alla partenza da Budapest, dunque, presenti 176 atleti. Il primo abbandono arriva già in terra magiara, con Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) costretto a lasciare la gara già nel corso della terza tappa. ritirati Giro d’Italia 2022 TERZA TAPPA Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) QUARTA TAPPA Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan) Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix) QUINTA TAPPA Filippo Fiorelli ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Ildi ciclismo su strada, edizione numero 105 della manifestazione, si corre tra venerdì 6 e domenica 29 maggio: sono previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 3 giorni di riposo,di lunedì (9, 16 e 23 maggio). Sono 22 le squadre al via, ciascuna composta da 8 corridori: alla partenza da Budapest, dunque, presenti 176 atleti. Il primo abbandono arriva già in terra magiara, con Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) costretto are la gara già nel corso della terza tappa.TERZA TAPPA Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) QUARTA TAPPA Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan) Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix) QUINTA TAPPA Filippo Fiorelli ...

