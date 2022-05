Giro d’Italia 2022, tappa di oggi Salò-Aprica: altimetria, favoriti, programma, tv. Il Mortirolo fa paura (Di martedì 24 maggio 2022) Da ora in poi non si potrà più scherzare. Si apre la terza settimana con la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2022: appuntamento con la Salò-Aprica, una frazione sicuramente scoppiettante. Andiamo a scoprirla con altimetria, percorso, programma e favoriti. PERCORSO Neanche il tempo di scaldare un po’ la gamba e la carovana incontrerà la salita di Goletto di Cadino (20 km al 6,2% con punte del 12%): qualche uomo attardato in classifica potrebbe imporre un ritmo alto fin dalle prime pendenze, sulla scia di quanto fece Chris Froome nella tappa del Colle delle Finestre (2018). Dopo lo scollinamento e la discesa ecco il temutissimo Mortirolo (12,6 km al 7,6), proibitivo soprattutto vicino alla vetta (gli ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Da ora in poi non si potrà più scherzare. Si apre la terza settimana con la sedicesimadel: appuntamento con la, una frazione sicuramente scoppiettante. Andiamo a scoprirla con, percorso,. PERCORSO Neanche il tempo di scaldare un po’ la gamba e la carovana incontrerà la salita di Goletto di Cadino (20 km al 6,2% con punte del 12%): qualche uomo attardato in classifica potrebbe imporre un ritmo alto fin dalle prime pendenze, sulla scia di quanto fece Chris Froome nelladel Colle delle Finestre (2018). Dopo lo scollinamento e la discesa ecco il temutissimo(12,6 km al 7,6), proibitivo soprattutto vicino alla vetta (gli ...

