Giro d’Italia 2022, pagelle sedicesima tappa: Hirt in solitaria nella frazione “regina”. Bene Hindley (Di martedì 24 maggio 2022) Le pagelle della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2022, con partenza da Salò ed arrivo ad Aprica dopo 202 km, in cui ha trionfato, con una splendida azione solitaria, il ceco Jan Hirt, andato via sulla salita del valico di Santa Cristina e arrivato con 7? di vantaggio su Tyhmen Arensman, altro componente della fuga di giornata. Terzo Jai Hindley che regola allo sprint la maglia rosa Richard Carapaz e gli guadagna 4? grazie all’abbuono. Adesso l’australiano ha soli 3? di ritardo dall’ecuadoriano. Vincenzo Nibali, nono al traguardo, sale in quinta posizione nella generale nonostante i 42? persi. Le pagelle della nona tappa del Giro d’Italia ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Ledelladel, con partenza da Salò ed arrivo ad Aprica dopo 202 km, in cui ha trionfato, con una splendida azione, il ceco Jan, andato via sulla salita del valico di Santa Cristina e arrivato con 7? di vantaggio su Tyhmen Arensman, altro componente della fuga di giornata. Terzo Jaiche regola allo sprint la maglia rosa Richard Carapaz e gli guadagna 4? grazie all’abbuono. Adesso l’australiano ha soli 3? di ritardo dall’ecuadoriano. Vincenzo Nibali, nono al traguardo, sale in quinta posizionegenerale nonostante i 42? persi. Ledella nonadel...

