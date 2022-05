Giro d’Italia 2022, il borsino della sedicesima tappa: lotta tra i big nel tappone alpino, Carapaz favorito ma occhio a Yates (Di martedì 24 maggio 2022) Messo ormai alle spalle il terzo ed ultimo giorno di riposo in questo Giro d’Italia, è tempo per dare il via all’infernale ultima settimana con una tappa durissima e spettacolare, che inevitabilmente delineerà la classifica e ci darà qualche indizio in più sui verdetti finali. LA DIRETTA LIVE DEL tappone DEL Giro d’Italia 2022 SALÒ-APRICA DALLE 11.00 Frazione lunga, 202 km con oltre 5000 m di dislivello, un vero e proprio tappone alpino. Si parte con la scalata del Goletto di Cadino, che verrà scollinato quando i corridori saranno in salita da quasi 30 km. Dopo la lunga discesa sarà la volta del mitico Mortirolo. 12,8 km al 7,5% con un finale durissimo, ben oltre la doppia cifra di pendenza. Altri 5 km di dura salita verso Teglio prima ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Messo ormai alle spalle il terzo ed ultimo giorno di riposo in questo, è tempo per dare il via all’infernale ultima settimana con unadurissima e spettacolare, che inevitabilmente delineerà la classifica e ci darà qualche indizio in più sui verdetti finali. LA DIRETTA LIVE DELDELSALÒ-APRICA DALLE 11.00 Frazione lunga, 202 km con oltre 5000 m di dislivello, un vero e proprio. Si parte con la scalata del Goletto di Cadino, che verrà scollinato quando i corridori saranno in salita da quasi 30 km. Dopo la lunga discesa sarà la volta del mitico Mortirolo. 12,8 km al 7,5% con un finale durissimo, ben oltre la doppia cifra di pendenza. Altri 5 km di dura salita verso Teglio prima ...

