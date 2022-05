Giro d’Italia 2022, Domenico Pozzovivo: “Affrontiamo salite mitiche, importante aver recuperato dopo il giorno di riposo” (Di martedì 24 maggio 2022) La parola alla strada. E’ il giorno della sedicesima tappa del Giro d’Italia, la Salò-Aprica di 196 km. dopo due settimane particolarmente intense, i corridori ieri hanno sfruttato il giorno di riposo per ricaricare le pile e proiettarsi agli ultimi sette giorni di gara che notoriamente sono i più impegnativi. La stage odierna rispetta, infatti, queste caratteristiche. Un percorso che prevede erte mitiche e dalla grande tradizione della Corsa Rosa. Il riferimento è al Passo del Mortirolo, dove un giovane Marco Pantani iniziò a mettersi in evidenza al cospetto di Miguel Indurain, e al Valico di Santa Cristina. Da non sottovalutare, ovviamente, l’ascesa di Goletto di Cadino (20 km al 6,2% con punte del 12%) e lo strappo di Teglio (5,6 km all’8,2%). Sarà un bel banco di ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) La parola alla strada. E’ ildella sedicesima tappa del, la Salò-Aprica di 196 km.due settimane particolarmente intense, i corridori ieri hanno sfruttato ildiper ricaricare le pile e proiettarsi agli ultimi sette giorni di gara che notoriamente sono i più impegnativi. La stage odierna rispetta, infatti, queste caratteristiche. Un percorso che prevede ertee dalla grande tradizione della Corsa Rosa. Il riferimento è al Passo del Mortirolo, dove un giovane Marco Pantani iniziò a mettersi in evidenza al cospetto di Miguel Indurain, e al Valico di Santa Cristina. Da non sottovalutare, ovviamente, l’ascesa di Goletto di Cadino (20 km al 6,2% con punte del 12%) e lo strappo di Teglio (5,6 km all’8,2%). Sarà un bel banco di ...

