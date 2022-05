Giro d’Italia 2022, costretto al ritiro Jonathan Caicedo: è risultato positivo al Covid (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo aver scontato l’ultimo giorno di riposo, è ripreso quest’oggi il Giro d’Italia 2022, arrivato alla settimana finale e quanto mai decisiva per stabilire il vincitore della Corsa Rosa. Da pochi minuti è iniziata la sedicesima tappa in programma del Giro, particolarmente impegnativa, che condurrà i corridori da Salò ad Aprica (lungo 202 chilometri totali). Al momento del raduno degli atleti, prima della partenza ufficiale, è stato reso noto il ritiro forzato dalla competizione dell’ecuadoriano Jonathan Klever Caicedo; sinora il miglior risultato ottenuto dal corridore della EF Education – Easy Post nel Giro era stato il quarantacinquesimo posto conquistato in occasione della 14esima tappa (Santena-Torino). Giro ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo aver scontato l’ultimo giorno di riposo, è ripreso quest’oggi il, arrivato alla settimana finale e quanto mai decisiva per stabilire il vincitore della Corsa Rosa. Da pochi minuti è iniziata la sedicesima tappa in programma del, particolarmente impegnativa, che condurrà i corridori da Salò ad Aprica (lungo 202 chilometri totali). Al momento del raduno degli atleti, prima della partenza ufficiale, è stato reso noto ilforzato dalla competizione dell’ecuadorianoKlever; sinora il migliorottenuto dal corridore della EF Education – Easy Post nelera stato il quarantacinquesimo posto conquistato in occasione della 14esima tappa (Santena-Torino)....

