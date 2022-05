Giro d'Italia 105: partito il tappone alpino da Salò all'Aprica con il temibile Passo del Mortirolo (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo la giornta di riposo si apre l' ultima settimana della corsa Corsa Rosa. E' in pieno corso di svolgimento la16 tappa Salò - Aprica di 202 km, Wine Stage 2022 dedicata allo Sforzato o Sfursat di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo la giornta di riposo si apre l' ultima settimana della corsa Corsa Rosa. E' in pieno corso di svolgimento la16 tappadi 202 km, Wine Stage 2022 dedicata allo Sforzato o Sfursat di ...

Advertising

giroditalia : ?? Nothing is decided, and everything is still in play. Welcome to the 3rd decisive week of the Giro d’Italia! ?? Ni… - ItaliaTeam_it : CICCONE! ????? Nella 15ª tappa del Giro d’Italia Rivarolo Canavese-Cogne trionfo di Giulio Ciccone! ?? #ItaliaTeam… - giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - chiarab70 : Sgrano piselli, mentre guardo il giro d’Italia. Sovrappensiero, guardo nel sacchetto e “oddio un insetto stecco mo… - Shigeomobkun : RT @_talebanikov: Le immagini di Milano e della marea rossonera di ieri hanno fatto letteralmente il giro del mondo mentre in Italia apriva… -