Giro d'Italia 105 : nel tappone alpino del Mortirolo la vittoria in solitaria all'Aprica per il Ceco Hirt (Di martedì 24 maggio 2022) Pronti via ed è subito fuga, con Van Der Poel , scatenato come sempre. Davanti si danno battaglia, ma oggi è un'altro tappone alpino che può fare male, il primo dopo il giorno di riposo di ieri. Si ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 maggio 2022) Pronti via ed è subito fuga, con Van Der Poel , scatenato come sempre. Davanti si danno battaglia, ma oggi è un'altroche può fare male, il primo dopo il giorno di riposo di ieri. Si ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - giroditalia : ?? Nothing is decided, and everything is still in play. Welcome to the 3rd decisive week of the Giro d’Italia! ?? Ni… - giroditalia : ?? Giro d'Italia cheering is always for, never against. ?? GRAZIE TIFOSI, this thread for you! ?? Il tifo al Giro d'I… - GianmarcoG99 : RT @_talebanikov: Le immagini di Milano e della marea rossonera di ieri hanno fatto letteralmente il giro del mondo mentre in Italia apriva… - giroditalia : #GIROglifici, il podcast ufficiale del Giro d’Italia ?? ? Jan Hirt coglie la vittoria più importante della carriera… -