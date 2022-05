Giovani pazienti del Santobono vivranno la finale di Champions sul metaverso (Di martedì 24 maggio 2022) Giovedì 26 maggio, alle ore 14.30, presso la sede di Confesercenti Campania in via Toledo 148, a Napoli, Meta Experience, insieme alla Fondazione e all’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon e con la collaborazione di Confesercenti Napoli, presenterà alla stampa l’esperienza immersiva che il 28 maggio prossimo, in occasione della finale di Champions League, consentirà ad un gruppo di Giovani pazienti ricoverati presso il Santobono-Pausilipon di vivere attraverso il metaverso le emozioni della gara tra il Liverpool e il Real Madrid. All’incontro interverranno, tra gli altri, Vincenzo Schiavo (Presidente Confesercenti Campania e Vicepresidente nazionale di Confesercenti con delega per il Mezzogiorno), Valeria Fascione (Assessore regionale alla Ricerca Innovazione e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) Giovedì 26 maggio, alle ore 14.30, presso la sede di Confesercenti Campania in via Toledo 148, a Napoli, Meta Experience, insieme alla Fondazione e all’Azienda ospedalieraPausilipon e con la collaborazione di Confesercenti Napoli, presenterà alla stampa l’esperienza immersiva che il 28 maggio prossimo, in occasione delladiLeague, consentirà ad un gruppo diricoverati presso il-Pausilipon di vivere attraverso ille emozioni della gara tra il Liverpool e il Real Madrid. All’incontro interverranno, tra gli altri, Vincenzo Schiavo (Presidente Confesercenti Campania e Vicepresidente nazionale di Confesercenti con delega per il Mezzogiorno), Valeria Fascione (Assessore regionale alla Ricerca Innovazione e ...

