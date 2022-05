Giornalisti, Ast e Odg: complimenti ad Agnese Pini, nuovo direttore unico delle testate della Poligrafici (Qn, Nazione, Carlino, Giorno) (Di martedì 24 maggio 2022) Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana, e Giampaolo Marchini, presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, insieme ai rispettivi organismi dirigenti, esprimono "complimenti sinceri e auguri di buon lavoro alla collega Agnese Pini, toscana della provincia di Massa Carrara, direttore de La Nazione, che dal primo luglio 2022, per decisione dell'Editore Andrea Riffeser, diventerà direttore unico delle testate della Poligrafici Editoriale: Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino, il Giorno" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 24 maggio 2022) Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana, e Giampaolo Marchini, presidente del Consiglio dell'Ordine deiToscana, insieme ai rispettivi organismi dirigenti, esprimono "sinceri e auguri di buon lavoro alla collega, toscanaprovincia di Massa Carrara,de La, che dal primo luglio 2022, per decisione dell'Editore Andrea Riffeser, diventeràEditoriale: Qn, La, Il Resto del, il" L'articolo proviene da Firenze Post.

