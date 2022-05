Giochi del Sud-Est Asiatico 2022: il Vietnam domina il medagliere. In luce tanti big mondiali (Di martedì 24 maggio 2022) La capitale Vietnamita Hà N?i ha ospitato i SEA Games 31, la trentunesima edizione dei Giochi del Sud-Est Asiatico, dal 6 al 23 maggio. La rassegna nella quale competono gli 11 Paesi situati in questa regione del mondo, dove vivono oltre 655 milioni di persone, si sarebbe dovuta svolgere lo scorso anno, ma è stata rinviata a causa della pandemia. La competizione multisportiva ha visto lo svolgimento di ben 526 eventi con la partecipazione di 5.467 atleti. Il ricchissimo programma prevedeva infatti non solo gli sport olimpici, ma anche discipline tradizionali come il vovinam, l’arte marziale nazionale del Vietnam, e moderne come gli esports. Tra i partecipanti, oltre a tanti nomi poco noti al grande pubblico occidentale, non sono mancati gli atleti plurititolati a livello olimpico e mondiale. Nel ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) La capitaleita Hà N?i ha ospitato i SEA Games 31, la trentunesima edizione deidel Sud-Est, dal 6 al 23 maggio. La rassegna nella quale competono gli 11 Paesi situati in questa regione del mondo, dove vivono oltre 655 milioni di persone, si sarebbe dovuta svolgere lo scorso anno, ma è stata rinviata a causa della pandemia. La competizione multisportiva ha visto lo svolgimento di ben 526 eventi con la partecipazione di 5.467 atleti. Il ricchissimo programma prevedeva infatti non solo gli sport olimpici, ma anche discipline tradizionali come il vovinam, l’arte marziale nazionale del, e moderne come gli esports. Tra i partecipanti, oltre anomi poco noti al grande pubblico occidentale, non sono mancati gli atleti plurititolati a livello olimpico e mondiale. Nel ...

