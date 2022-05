Giampiero Galeazzi | il ricordo è ancora vivo | spunta lo scatto inaspettato

(Di martedì 24 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un bellissimo e commovente pensiero per. A farlo è stata la figlia Susanna in una storia su Instagram. Ecco che cosa ha scritto e condiviso. Nel giorno del suo compleanno, il giornalista sportivo mancadi più a coloro che gli hanno voluto bene e che sono stati con lui fino alla fine.

E poi le immagini in bianco e nero di Guido Oddo,e Gianni Minà ("Era Gianni Minà: se era un altro, je avrei dato 'na racchettata", ricorda Panatta a commento di immagini in cui si ......2021 dello sport italiano attraverso le voci dei cronisti che hanno raccontato le gesta dei grandi campioni (particolarmente emozionante anche l'omaggio all'indimenticato), Jacopo ... Giampiero Galeazzi compirebbe 76 anni: gli Abbagnale, 90° minuto, Reagan e Gorbaciov Chi era il giornalista... Un bellissimo e commovente pensiero per Giampiero Galeazzi. A farlo è stata la figlia Susanna in una storia su Instagram.Oggi, complici una serie di concause televisive, è lecito provare la bisteccolgia. Ovvero la nostalgia di Bisteccone, al secolo Giampiero Galeazzi, scomparso qualche mese fa. I meno agèe fra gli ...