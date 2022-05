Genoa | Wander sulla questione stadio | 'Aspettiamo le risposte di Comune e Samp'

Advertising

CristianoBacco : @azangrillo @GenoaCFC Ecco,per farlo ci vuole comunione di intenti.Lascia perdere il lavoro ai fianchi di Spors e B… - Grifoman1 : Genoa, Wander prova a blindare Ostigard: 'Faremo di tutto per trattenerlo' - sportli26181512 : Genoa, Wander prova a blindare Ostigard: 'Faremo di tutto per trattenerlo': Il nuovo Genoa vuol provare a ripartire… - sportface2016 : #Genoa, #Wander: '#Blessin e #Spors qui per tanti anni' - Grifoman1 : Genoa, le parole di Josh Wander ai canali ufficiali – VIDEO?????? -

Commenta per primo Il nuovovuol provare a ripartire da Leo Ostigard. In poco più di cinque mesi il difensore norvegese è ... Josh, a Repubbli ca - per questo faremo il possibile per ...Queste le dichiarazioni di Josh, cofondatore di 777 Partners, sul futuro del. In una intervista ai giornali il magnate americano ammette errori e sottolinea come il progetto sportivo con ...Il progetto va avanti con Spors e Blessin, la serie B deve essere considerato solo un incidente di percorso che non cambia gli obiettivi dei ...Le dichiarazioni di Josh Wander: "Blessin e Spors al Genoa per tanti anni. Ora vogliamo una squadra competitiva per la Serie B" ...