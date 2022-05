Gasperini rimane all’Atalanta, ma gli stimoli passano (solo) dal mercato (Di martedì 24 maggio 2022) Giusto che il nuovo ciclo dell’Atalanta riparta ancora da Gian Piero Gasperini? Questa è la domanda che si è posta gran parte della critica a fronte del “cambio di pelle” che dovrà effettuare la Dea questa estate. Si era parlato di Tudor, Dionisi o addirittura Gattuso, ma il mister di Grugliasco, unita alla volontà della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta-Verona, in dodici rischiano di saltare la gara Atalanta, macchina da goal anche agli Europei: ben 4 giocatori a segno La 5 migliori maglie casalinghe dell’Atalanta appartenenti al ciclo Percassi “Mali-boomskyi” è il miglior realizzatore fuori area (davanti solo Leo Messi) Kovalenko? Una soluzione temporanea per un futuro (atalantino) a lungo termine VIDEO – Il Cerbero Podcast parla dei tifosi ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 24 maggio 2022) Giusto che il nuovo ciclo dell’Atalanta riparta ancora da Gian Piero? Questa è la domanda che si è posta gran parte della critica a fronte del “cambio di pelle” che dovrà effettuare la Dea questa estate. Si era parlato di Tudor, Dionisi o addirittura Gattuso, ma il mister di Grugliasco, unita alla volontà della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta-Verona, in dodici rischiano di saltare la gara Atalanta, macchina da goal anche agli Europei: ben 4 giocatori a segno La 5 migliori maglie casalinghe dell’Atalanta appartenenti al ciclo Percassi “Mali-boomskyi” è il miglior realizzatore fuori area (davantiLeo Messi) Kovalenko? Una soluzione temporanea per un futuro (atalantino) a lungo termine VIDEO – Il Cerbero Podcast parla dei tifosi ...

