Garofoli spiega perché il Pnrr va attuato anche per evitare la recessione (Di martedì 24 maggio 2022) Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina. «In questo scenario, il Pnrr costituisce nel suo complesso l’antidoto a rischi recessivi, lo strumento “strutturale” per ribilanciare gli effetti della crisi che stiamo vivendo e per consentire di resistere più efficacemente in futuro ad altre crisi che dovessero presentarsi». Lo ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli in un intervento all’EY Law Summit “Nuovi scenari e Pnrr”, riportato dal Sole 24 Ore. Certo, dice Garofoli, «saranno pur possibili aggiustamenti del Piano ma occorre profondere ogni sforzo per la sua convita attuazione. Questo è e sarà un punto chiave dell’azione di governo». E il Pnrr è importante non solo per i suoi investimenti ma anche per la sua «tensione ... Leggi su linkiesta (Di martedì 24 maggio 2022) Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina. «In questo scenario, ilcostituisce nel suo complesso l’antidoto a rischi recessivi, lo strumento “strutturale” per ribilanciare gli effetti della crisi che stiamo vivendo e per consentire di resistere più efficacemente in futuro ad altre crisi che dovessero presentarsi». Lo hato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Robertoin un intervento all’EY Law Summit “Nuovi scenari e”, riportato dal Sole 24 Ore. Certo, dice, «saranno pur possibili aggiustamenti del Piano ma occorre profondere ogni sforzo per la sua convita attuazione. Questo è e sarà un punto chiave dell’azione di governo». E ilè importante non solo per i suoi investimenti maper la sua «tensione ...

Advertising

LaLestofante : RT @Linkiesta: Garofoli spiega perché il #Pnrr va attuato anche per evitare la recessione - pflion : RT @Linkiesta: Garofoli spiega perché il #Pnrr va attuato anche per evitare la recessione - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Garofoli spiega perché il #Pnrr va attuato anche per evitare la recessione - Linkiesta : Garofoli spiega perché il #Pnrr va attuato anche per evitare la recessione -