FOTO – Olivera in viaggio verso Villa Stuart: i dettagli sul contratto (Di martedì 24 maggio 2022) verso l’ufficialità un altro acquisto per il Napoli, che sottoporrà oggi Mathias Olivera alle consuete visite mediche. Il terzino sinistro uruguaiano è quindi pronto per dare avvio alla sua nuova avventura in Serie A con la maglia azzurra. FOTO: Getty Images, Olivera Il calciatore classe ’97 è partito oggi da Madrid verso Roma per effettuare le visite mediche in giornata e mercoledì si recherà alla FilmAuro per firmare il contratto con il Presidente De Laurentiis. Si tratta di un quinquennale per 1,3 milioni di euro a stagione, con un ingaggio che crescerà progressivamente fino a 1,9 milioni. “Mathias Olivera è già in viaggio per l’Italia insieme al suo rappresentante Pablo Boselli. Oggi si sottoporrà alla visita medica con il Napoli e ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 24 maggio 2022)l’ufficialità un altro acquisto per il Napoli, che sottoporrà oggi Mathiasalle consuete visite mediche. Il terzino sinistro uruguaiano è quindi pronto per dare avvio alla sua nuova avventura in Serie A con la maglia azzurra.: Getty Images,Il calciatore classe ’97 è partito oggi da MadridRoma per effettuare le visite mediche in giornata e mercoledì si recherà alla FilmAuro per firmare ilcon il Presidente De Laurentiis. Si tratta di un quinquennale per 1,3 milioni di euro a stagione, con un ingaggio che crescerà progressivamente fino a 1,9 milioni. “Mathiasè già inper l’Italia insieme al suo rappresentante Pablo Boselli. Oggi si sottoporrà alla visita medica con il Napoli e ...

