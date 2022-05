Forum Economico a Bucarest: la Romania tra fianco Est e reshoring con la sfida al gas russo (Di martedì 24 maggio 2022) Bucarest, 24 mag. - Si è parlato di guerra, di reshoring, di multilateralismo, di confini esterni dell'Ue e della Nato, di fianco Est, di rilancio degli investimenti, di Ucraina, di Russia, di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022), 24 mag. - Si è parlato di guerra, di, di multilateralismo, di confini esterni dell'Ue e della Nato, diEst, di rilancio degli investimenti, di Ucraina, di Russia, di ...

Advertising

Tg3web : C'è ancora la guerra in Ucraina al centro dei lavori del Forum economico di Davos. La presidente della Commissione… - AngeloCiocca : Il presidente ucraino #Zelensky terrà un discorso da remoto al Forum economico mondiale di #Davos la prossima settimana. - dinamo3040 : RT @controlusura: Il Forum Economico Mondiale (fantasma giuridico) di Schwab e Harari ha stilato una lista di 36 città campione per il prog… - misstalgiesh : RT @paolo_cestari: #Davos, Forum economico mondiale. Della serie 'il futuro è cosa nostra' E ti rendi conto che l'Ucraina è solo una pedin… - Daniela66395875 : RT @Wendy65872240: Al vertice del forum economico mondiale #Davos intrattenimento e workshop garantiti per imparare a dipingere con il culo… -