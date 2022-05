Formia | estorsioni e tentati omicidi per controllare lo spaccio di droga | 14 arresti FOTO

(Di martedì 24 maggio 2022) Avevano formato un’organizzazione in cui ognuno aveva compiti ben precisi. E il fatto che due di loro fossero i titolari di un minimarket situato proprio al centro di, vicino alle scuole e all’ospedale facilitava di molto l’acquisizione della clientela. Ma l’operazione messa a punto da Polizia e Guardia di Finanza ha messo fine ai loschi traffici dei 14 componenti della banda che gestiva lodi sostanze stupefacenti ae nei Comuni limitrofi. Gliall’alba Questa mattina all’alba circa 50 uomini, tra poliziotti e agenti delle fiamme gialle, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 14 persone. 12 sono state condotte in carcere, mentre 2 aglidomiciliari. Le accuse sono, a vario titolo, di ...

