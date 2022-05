Ford sperimenta la tecnologia Geofencing a Colonia E le auto rallentano da sole – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 maggio 2022) Non sempre i segnali che limitano la velocità in prossimità di scuole, ospedali e aree commerciali sono ben visibili, soprattutto quando sono coperti dai rami degli alberi o si confondono tra altri segnali. Per questostano la”, che sfrutta la connettività per implementare al massimo la sicurezza di marcia. “Laconnessa per i veicoli contribuisce fortemente a rendere la guida di tutti i giorni più facile e sicura, a beneficio non solo di chi è al volante ma di tutti”, spiega in una nota ufficiale Michael Huynh, Manager City Engagement Germany,Europa: “Ilpuò garantire la riduzione della velocità dove e quando necessario, per migliorare la sicurezza e creare un ambiente circostante più gradevole”. Per ...