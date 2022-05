Food: sportivi showgirl e giornalisti si raccontano nella cucina di Anthony Peth (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Labitalia) - Torna in esclusiva per Alice canale 65. (Alma Tv) tutte le sere alle 21.30 in prima serata 'Chef in campo' format tv targato A.F. Project srl. Anche in questa terza edizione ai fornelli si cimentano personaggi sportivi, conduttori, giornalisti e showgirl che, affiancati dallo chef Andrea Palmieri, realizzano il piatto del campione raccontandosi attraverso le curiose domande del conduttore Anthony Peth. A differenza delle precedenti edizioni, quest'anno gli ospiti cucinano un solo piatto per poter fornire ai telespettatori ricette più elaborate, in linea con lo stile editoriale della rete attraverso un racconto dettagliato di tutti i passaggi del piatto di puntata. "Sono contento - dice all'Adnkronos/Labitalia Anthony Peth - ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Labitalia) - Torna in esclusiva per Alice canale 65. (Alma Tv) tutte le sere alle 21.30 in prima serata 'Chef in campo' format tv targato A.F. Project srl. Anche in questa terza edizione ai fornelli si cimentano personaggi, conduttori,che, affiancati dallo chef Andrea Palmieri, realizzano il piatto del campione raccontandosi attraverso le curiose domande del conduttore. A differenza delle precedenti edizioni, quest'anno gli ospitino un solo piatto per poter fornire ai telespettatori ricette più elaborate, in linea con lo stile editoriale della rete attraverso un racconto dettagliato di tutti i passaggi del piatto di puntata. "Sono contento - dice all'Adnkronos/Labitalia- ...

Advertising

efa_news : Granarolo diventa sempre più 'Fit' - Ha acquisito il 51% di White and Seeds, start-up di prodotti proteici adatti a… - AcquaDolomia : ?? Da lunedì 23 Maggio ritorna 'CHEF IN CAMPO' in prima serata su #AlmaTv #Food: 20 bellissime puntate con… -