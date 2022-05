Fondazione Albertino Reggiani inaugura a Mirandola nuovo parco agro-ambientale Far

(Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Si è svolta questa mattina, a Quarantoli, frazione di, nello stesso giorno in cui sono statiti anche la nuova autostazione e ildeposito dei bus, la cerimonia dizione delFar, realizzato dalla, nata il 18 maggio 2020 per volontà della moglie e dei figli, in memoria di, e la cui attività principale si concretizza nella valorizzazione del territorio rurale, al fine di realizzare modelli di salvaguardiaper il risparmio di acqua, di suolo e di aria, per la conservazione del patrimonio faunistico e per la produzione di alimenti sani e salutari. ...

Advertising

SulPanaro : Fondazione Albertino Reggiani, inaugurato a Mirandola il nuovo parco agro-ambientale FAR -

SulPanaro

... la cerimonia di inaugurazione del Parco agro - ambientale FAR , realizzato dallaReggiani, nata il 18 maggio 2020 per volontà della moglie e dei figli, in memoria di...... frassini e larici: addirittura, Giovanni volle celebrare la concessione dello Statuto... tra il 2200 e il 900 prima di Cristo, che comprovarono il periodo didell' insediamento ... Animali esotici e salvaguardia ambientale: la Fondazione Albertino Reggiani inaugura a Mirandola il nuovo parco agro-ambientale FAR realizzato dalla Fondazione Albertino Reggiani, nata il 18 maggio 2020 per volontà della moglie e dei figli, in memoria di Albertino Reggiani, e la cui attività principale si concretizza nella ...Si è svolta a Quarantoli la cerimonia di inaugurazione del Parco agro-ambientale FAR; presenti il sindaco Greco, il presidente della Regione Bonaccini e il prefetto Camporota ...