Fiumicino, aeroporto blindato per la Roma di Mou: i giallorossi volano a Tirana (Di martedì 24 maggio 2022) Fiumicino – Meno uno al grande giorno e la febbre da finale sale: i giallorossi di Mourinho e tutto lo staff tecnico dell’As Roma sono partiti oggi, 24 maggio 2022, alle ore 15 circa, dall’aeroporto di Fiumicino alla volta di Tirana per l’attesissimo match Roma-Fayenoord (leggi qui) che vale la finale della Conference League. Un aeroporto blindato quello ad attendere il pullman della squadra: Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno presidiato l’ingresso del T5, per mantenere l’ordine pubblico e scortare i giallorossi. Non è mancato un gruppetto di tifosi ad attendere l’arrivo degli uomini di Mourinho, sfidando il sole e il caldo: “Aspettiamo questo momento da oltre 14 anni” è il commento di un tifoso ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 24 maggio 2022)– Meno uno al grande giorno e la febbre da finale sale: idi Mourinho e tutto lo staff tecnico dell’Assono partiti oggi, 24 maggio 2022, alle ore 15 circa, dall’dialla volta diper l’attesissimo match-Fayenoord (leggi qui) che vale la finale della Conference League. Unquello ad attendere il pullman della squadra: Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno presidiato l’ingresso del T5, per mantenere l’ordine pubblico e scortare i. Non è mancato un gruppetto di tifosi ad attendere l’arrivo degli uomini di Mourinho, sfidando il sole e il caldo: “Aspettiamo questo momento da oltre 14 anni” è il commento di un tifoso ...

