FirenzePost : Firenze: borseggiatrici in mezzo ai turisti, rubano borsello con 900 euro. Bloccate dai “falchi” della polizia -

Nella confusione, lesi sono allontanate rapidamente verso piazza San Lorenzo dove si sono liberate, gettandolo in un cassonetto, del portafoglio rubato, alleggerito nel frattempo di ...Nella confusione, lesi sono allontanate rapidamente verso piazza San Lorenzo dove si sono liberate, gettandolo in un cassonetto, del portafoglio rubato, alleggerito nel frattempo di ...Le due donne si sono intrufolate in mezzo ad un gruppo di crocieristi: una si è avvicinata ad una signora di 60 anni con uno zainetto in spalla e, mentre l’altra copriva con il corpo i movimenti della ...In manette Firenze, 24 maggio 2022 - Eccole tornate le donne del ... della squadra mobile hanno osservato attentamente tutta la scena. Nella confusione, le borseggiatrici si sono allontanate ...