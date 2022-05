Fiorentina | Commisso | ' Ho avuto momenti complicati | sto meglio Cedere il club? Fake news'

(Di martedì 24 maggio 2022) Rocco(Fotocronache Germogli) Per approfondire : Articolo :: "Finalmente in Europa. Mi hanno regalato una gioia indescrivibile" Foto :in Europa, in città esplode la festa ...

Non è accettabile che qualcuno minacci, la famiglia, lae chi lavora per noi". La cessione di Vlahovic "I dati parlano chiari: con Vlahovic all'andata eravamo al settimo posto e ...Prima di affrontare i temi stagionali,spazza via le voci su una possibile cessione societaria. "Non ho mai parlato con nessuno di vendere la, sono tutte fake news. Rocco andrà ...Il presidente della Fiorentina, collegato dagli Stati Uniti, torna a parlare dopo mesi di silenzio e svela altri dettagli sulla trattativa che ha portato Vlahovic alla Juventus ...Rocco Commisso oggi ha risposto alle domande dei giornalisti chiarendo alcuni punti. Innanzitutto la sua salute: "Ho passato un periodo molto difficile ma per fortuna le cose stanno migliorando". "Fio ...