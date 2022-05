Finale di Conference a Tirana | ma a Roma stop ad autobus e tram fino alle 3

Advertising

Gazzetta_it : #Mourinho: 'Quella di Tirana sarà la finale più importante della mia carriera' #AsRoma #Conference - CalcioFinanza : Finale di Conference League a Tirana, ma a Roma gli autobus e i tram si fermano dalle 22 fino alle 3 tra le polemic… - JackInterista : @B3ppe_malox tatticamente dovrebbe essere la riserva di Calha, a meno di una cessione del Turco, chiude le porte a… - dpnina10 : Domani gioca Roma nella finale dell'@europacnfleague. Qui al @cultofcalcio riviviamo la corsa alla finale dei giall… - sportface2016 : #UECLfinal | #Roma vs #Feyenoord, il messaggio dei sindaci: 'Finale sia momento di gioia collettiva' -

... per lo speciale Scudetto eLeague: il commento sul campionato vinto dal Milan e i collegamenti in diretta da Tirana per avvicinarsi alladiLeague della Roma di Mourinho.Un successo netto, Miami crolla fuori casa e il 102 - 82testimonia la superiorità con cui i Celtics hanno vinto la quarta sfida delladella Easternportandosi sul 2 - 2. Il ...Il 25 maggio, in occasione della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, la Questura di Roma ha disposto l'interruzione parziale del servizio di trasporto pubblico di superficie dalle ore 22 ...Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale Scudetto e Conference League: tutto in diretta dalle 17 alle 20 sul nostro canale Twitch ...