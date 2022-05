Film di Paladino, domani riprese in centro (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – domani, 25 maggio, il centro storico della città di Benevento si trasformerà in set per il nuovo lungometraggio del maestro Mimmo Paladino dedicato all’Inferno di Dante Alighieri. Le scene in programma domani sera verranno girate in una delle opere più suggestive del maestro Paladino, l’Hortus Conclusus, ossia l’installazione ambientale realizzata nel 1992 negli orti del Convento di San Domenico. Pertanto, a partire dalle ore 20 e fino al termine delle riprese (previsto per le ore 00:30 circa), è interdetta la circolazione, sia pedonale che veicolare, nell’area antistante la chiesa di S. Sofia, dall’altezza del Museo Arcos fino alla Biblioteca Provinciale di corso Garibaldi, e in vico Noce. Nella suddetta area verrà inoltre spenta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –, 25 maggio, ilstorico della città di Benevento si trasformerà in set per il nuovo lungometraggio del maestro Mimmodedicato all’Inferno di Dante Alighieri. Le scene in programmasera verranno girate in una delle opere più suggestive del maestro, l’Hortus Conclusus, ossia l’installazione ambientale realizzata nel 1992 negli orti del Convento di San Domenico. Pertanto, a partire dalle ore 20 e fino al termine delle(previsto per le ore 00:30 circa), è interdetta la circolazione, sia pedonale che veicolare, nell’area antistante la chiesa di S. Sofia, dall’altezza del Museo Arcos fino alla Biblioteca Provinciale di corso Garibaldi, e in vico Noce. Nella suddetta area verrà inoltre spenta ...

