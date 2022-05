Filippo Luna porta ‘Le Mille Bolle Blu’ a Genova e Ostia

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – ‘Le, il testo di Salvatore Rizzo, interpretato e diretto da, che ottiene da oltre 10 anni il plauso della critica, torna in scena in Liguria e nel Lazio nei prossimi giorni, per due attesissime repliche mercoledì 25 maggio, alle 20.15, al Teatro La Claque-Teatro della Tosse di, e venerdì 27 maggio, alle 21, al Teatro del Lido di. Tratto dall’omonimo racconto dello stesso autore pubblicato nella raccolta “Muore lentamente chi evita una passione – Diverse storie diverse”, edito da Pietro Vittorietti, “Leblu” ha debuttato il 25 novembre 2008 a Palermo, al Teatro Nuovo Montevergini. Da quella sera, il monologo scritto da Salvatore Rizzo, diretto e interpretato da ...