Figlia 22enne rifiuta due lavori, stop all'assegno di papà (Di martedì 24 maggio 2022) Per due volte "Adele", Figlia 22enne di una coppia divorziata di Gorizia, ragazza munita solo del diploma di maturità e non amante degli studi oltre che priva di aspirazioni professionali, ha detto "no"... Leggi su feedpress.me (Di martedì 24 maggio 2022) Per due volte "Adele",di una coppia divorziata di Gorizia, ragazza munita solo del diploma di maturità e non amante degli studi oltre che priva di aspirazioni professionali, ha detto "no"...

