Fi | Calenda | ' Gelmini? Credo resterà in Forza Italia'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Ho ricevuto numerose chiamate da giornalisti che chiedono se il Ministro Gelmini verrà in Azione. Come ho detto dodici milioni di volte non ho mai parlato/incontrato la Gelmini fuori da eventi istituzionali. Personalmente Credo che lei e gli altri Ministri rimarranno in FI". Lo scrive in un tweet Carlo Calenda, leader di Azione.

