FI | Calabria | rifiuti | da M5S inaccettabile boicottaggio a Roma

(Di martedì 24 maggio 2022)– “Il Movimento 5 Stelle sta mettendo in atto undel termovalorizzatore a: è l’ennesima prova non solo di irresponsabilità, ma anche di vera e propria ostilità verso i cittadini della Capitale”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagraziacommentando le indiscrezioni su un emendamento grillino al dl Aiuti per bloccare il termovalorizzatoreno. “Dopo 5 anni di giunta Raggi e il fallimento totale sul dossier, ora i pentastellati cercano di sabotare l’unica possibilità cheha per evitare la cronica emergenza vissuta fino a oggi: la realizzazione degli impianti. Un atteggiamento inqualificabile”, conclude. (Agenzia Dire)