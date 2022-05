Feyenoord | Slot | «Ci sarà tanta tensione | ma li abbiamo studiati tanto Mou? E’ speciale»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 24 maggio 2022) Arne, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Conference contro la Roma Arne, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Conference contro la Roma. Le sue dichiarazioni:RINHO – «Dobbiamo giocare comesempre fatto. I nostri avversari sono forti e cercheranno di aggirarci. Ho letto le parole dirinho in un articolo ma non centrano con la partita. Siamo cresciuti in modo esponenziale rispetto al modo di giocare che c’era in Olanda qualche anno fa. Adessostili diversi. La sua storia parla per lui, è. Ha vinto tanti titoli e riesce a dare un grande impatto alle sue squadre». ROMA – «Ci...