Festival di Sanremo | Era lei la prima scelta | “Ho detto di no” | offerta rispedita al mittente

Leggi su specialmag

(Di martedì 24 maggio 2022) Rivelato un retroscena a sorpresa suldi: il noto ed amatissimo volto del cinema ha rifiutato due volte l’invito Il retroscena suldi(Screenshot RaiPlay)Ildiè senza dubbio l’evento musicale italiano più importante. Per questo motivo essere invitati è da sempre un grande onore. Sia per quanto riguarda gli artisti ed i volti della musica, sia per quanto riguarda conduttori, co-conduttori ed eventuali ospiti. In queste ore però a tal proposito è emerso un retroscena clamoroso che vede coinvolta l’attrice Francesca Neri. Lo storico volto del cinema italiano ha rivelato di essere stata invitata per ben due volte alla nota kermesse musicale ma di aver categoricamente rifiutato in entrambe le occasioni.di ...