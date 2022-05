Festa Scudetto Milan, Pioli scatenato sul pullman rossonero | VIDEO (Di martedì 24 maggio 2022) Stefano Pioli, tecnico del Milan vincitore del 19° Scudetto, scatenato sul pullman durante il giro per Milano. L'allenatore si è lasciato andare con sigaro, cori e bandiere rossonere. Mai visto così prima! Il VIDEO della redazione di 'GazzettaTV' Leggi su pianetamilan (Di martedì 24 maggio 2022) Stefano, tecnico delvincitore del 19°suldurante il giro pero. L'allenatore si è lasciato andare con sigaro, cori e bandiere rossonere. Mai visto così prima! Ildella redazione di 'GazzettaTV'

Advertising

AntoVitiello : La festa pazza di Theo #Hernandez dopo la vittoria dello scudetto ????? - acmilan : May 23 is a special day for #ACMilan: two European cups in 1968 and 1990, our 16th Scudetto and 2007 #UCL victory!… - Gazzetta_it : Milan, torna lo striscione sfottò verso l'Inter e la Procura Federale apre un'inchiesta - farted94 : Io non vorrei dire ma state spiegando una festa scudetto Dovete ruttare. Non spiegare. RUTTARE RUTTAREEEEEEEEEEEE - EItonMcCartney : RT @MaldinismoVero: anno scorso 30 mila ratti a seguire la festa scudetto della f.c. rattese Quest'anno 70 mila domenica a piazza Duomo e… -