Fedez decide di aggiornare i fans sugli ultimi esami clinici che ha fatto e dice | “E’ come se …”

Advertising

giuliabottini : @Corriere Li renderà confusi fin da piccoli poveri..con gli altri bambini..si sentiranno...in mezzo ad...esseri ..… - SRovesciato : @Olmondo @Vince7914 @Corriere E lo decide Fedez che il rosa, colore che dalla notte dei tempi, è considerato da fem… -

Scambi romantici con il suo, acque cristalline alle sue spalle e un outfit che ha ... In diretta da ' posti nascosti ' la trentacinquenne di fama mondiale sfida la sorte edi confrontarsi ...Dire invece, come fosse il ritornello di una canzoncina di, che l'Italia non è un paese ... Non c'è un tracciato prestabilito, non siarbitrariamente ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. ...Sono trascorsi circa due mesi da quando il celebre rapper italiano Fedez ha scoperto di avere un tumore al pancreas a causa del quale si è subito dovuto sottoporre ad un delicato intervento. Ed ecco ...Milano, 23 mag. (askanews) - Fedez, la sua Fondazione, la solidarietà e la voglia di tornare a suonare e cantare dal vivo. Questi sono gli ingredienti di Love Mi, una giornata e una serata imperdibile ...