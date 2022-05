Fast & Furious 10: Rita Moreno interpreterà la nonna di Dom (Di martedì 24 maggio 2022) Sarà l'attrice Rita Moreno a interpretare la nonna di Dom, interpretato da Vin Diesel, in Fast & Furious 10, ecco il video dell'annuncio. Rita Moreno reciterà nel film Fast & Furious 10 e l'annuncio è stato compiuto direttamente da Vin Diesel con un video condiviso sui social. Nel breve filmato si vede l'attore insieme a Michelle Rodriguez e proprio Rita Moreno. Nel video condiviso da Vin Diesel dal set di Fast X, il decimo capitolo della saga adrenalinica, il protagonista ha ammesso che è sempre stato il suo sogno recitare con Rita Moreno e il fatto che avrà il ruolo della nonna del suo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022) Sarà l'attricea interpretare ladi Dom, interpretato da Vin Diesel, in10, ecco il video dell'annuncio.reciterà nel film10 e l'annuncio è stato compiuto direttamente da Vin Diesel con un video condiviso sui social. Nel breve filmato si vede l'attore insieme a Michelle Rodriguez e proprio. Nel video condiviso da Vin Diesel dal set diX, il decimo capitolo della saga adrenalinica, il protagonista ha ammesso che è sempre stato il suo sogno recitare cone il fatto che avrà il ruolo delladel suo ...

