Fanno causa al figlio richiedendo 615mila euro di risarcimento | Genitori esasperati per una ragione assurda (Di martedì 24 maggio 2022) Fanno causa al figlio: L’uomo dice che lui e sua moglie vogliono un nipote o una nipote perché ha speso i guadagni della sua vita per l’istruzione di suo figlio Un anno di tempo per fare ciò che desiderano, oppure dovrà pagare 615mila euro. Può sembrare un ricatto. Ma è accaduto davvero tra Genitori e figlio. Diventare nonni è qualcosa di bellissimo, che tanti pensionati e anziani desiderano per completare le loro vite, ora che il lavoro non c’è più. Ma forse qui si esagera… Una coppia in pensione fa causa al figlio e alla nuora, chiedendo di produrre un nipote entro un anno o di pagargli l’importante cifra di 615mila euro. La causa è stata già ... Leggi su howtodofor (Di martedì 24 maggio 2022)al: L’uomo dice che lui e sua moglie vogliono un nipote o una nipote perché ha speso i guadagni della sua vita per l’istruzione di suoUn anno di tempo per fare ciò che desiderano, oppure dovrà pagare. Può sembrare un ricatto. Ma è accaduto davvero tra. Diventare nonni è qualcosa di bellissimo, che tanti pensionati e anziani desiderano per completare le loro vite, ora che il lavoro non c’è più. Ma forse qui si esagera… Una coppia in pensione faale alla nuora, chiedendo di produrre un nipote entro un anno o di pagargli l’importante cifra di. Laè stata già ...

