Fagioli Juve, quale futuro per il centrocampista? (Di martedì 24 maggio 2022) Fagioli Juve, si decide il futuro del centrocampista: rinnovo, addio o prestito in Serie A ancora per una stagione? Il Corriere di Torino ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001, reduce dal prestito alla Cremonese, è al rientro alla Continassa ma ha un solo anno di contratto. Tramite il suo entourage avrebbe già fatto sapere che non vuole accettare altri prestiti. Sarà quindi rinnovo o addio, anche se la Juventus proverà a convincerlo a firmare per fare un’altra stagione in prestito, stavolta in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022), si decide ildel: rinnovo, addio o prestito in Serie A ancora per una stagione? Il Corriere di Torino ha fatto il punto suldi Nicolò. Ilclasse 2001, reduce dal prestito alla Cremonese, è al rientro alla Continassa ma ha un solo anno di contratto. Tramite il suo entourage avrebbe già fatto sapere che non vuole accettare altri prestiti. Sarà quindi rinnovo o addio, anche se lantus proverà a convincerlo a firmare per fare un’altra stagione in prestito, stavolta in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

alecorsirn : #Miretti + #Fagioli entrambi in rosa il prossimo anno? Secondo me improbabile #Juve - CalcioNews24 : Fagioli Juve, quale futuro per il centrocampista? - TUTTOJUVE_COM : Fagioli, la Juve proverà a convincerlo a fare un anno in A. Ma in provincia - MaifrediMon : ?? Nicolò Fagioli ha ancora un anno di contratto e ha già lanciato messaggi piuttosto chiari attraverso il proprio e… - VaresanoMarco : @Collimasoni E sarebbe logico. Cioè adesso fagioli deve dettare l'agenda alla juve? Hai 21 anni. Un buon campionat… -

Fagioli Juve, quale futuro per il centrocampista Fagioli Juve, si decide il futuro del centrocampista: rinnovo, addio o prestito in Serie A ancora per una stagione Il Corriere di Torino ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Fagioli. Il ... Juve, Fagioli di fronte a un bivio 1 Dopo la stagione da protagonista con la Cremonese appena promossa in Serie A, Nicolò Fagioli dovrà sciogliere i nodi sul suo futuro. L'entourage del giocatore, riporta il Corriere di Torino, non ha intenzione di accettare un altro prestito lontano dalla Juventus, quindi o si rinnova ... Calciomercato.com Fagioli Juve, si decide il futuro del centrocampista. La situazione Il Corriere di Torino ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 ... Sarà quindi rinnovo o addio, anche se la Juventus proverà a convincerlo a firmare per fare ... Pazzia Juve, Pogba più Milinkovic Savic: c’è la prima conferma La Juve potrebbe provarci, soprattutto perchè ci sarà un grande ... In panchina spazio per Zakaria, Fagioli, Miretti e Rovella. , si decide il futuro del centrocampista: rinnovo, addio o prestito in Serie A ancora per una stagione Il Corriere di Torino ha fatto il punto sul futuro di Nicolò. Il ...1 Dopo la stagione da protagonista con la Cremonese appena promossa in Serie A, Nicolòdovrà sciogliere i nodi sul suo futuro. L'entourage del giocatore, riporta il Corriere di Torino, non ha intenzione di accettare un altro prestito lontano dalla Juventus, quindi o si rinnova ... Juve, Fagioli di fronte a un bivio Il Corriere di Torino ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 ... Sarà quindi rinnovo o addio, anche se la Juventus proverà a convincerlo a firmare per fare ...La Juve potrebbe provarci, soprattutto perchè ci sarà un grande ... In panchina spazio per Zakaria, Fagioli, Miretti e Rovella.