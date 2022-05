Fabbri: 'Alcuni paesi Ue non dispiaciuti che Ungheria sia negativa su sesto pacchetto sanzioni' (Di martedì 24 maggio 2022) L'esperto di geopolitica è intervenuto sulle difficoltà di trovare un accordo Ue sulle nuove sanzioni alla ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 maggio 2022) L'esperto di geopolitica è intervenuto sulle difficoltà di trovare un accordo Ue sulle nuovealla ...

Advertising

Miky77Coni : @LuigiLaurii @Marcodplodz @ricpuglisi @CarloLefevre Ma dove? Fabbri, Caracciolo, Nathalie Tocci e chi è esperto di… - LuigiLaurii : @Miky77Coni @Marcodplodz @ricpuglisi @CarloLefevre Un inviato di guerra non è per forza un 'esperto' di geopolitica… - TgLa7 : Guerra Ucraina, sanzioni e posizioni dei paesi UE: l'analisi di @dlfabbri a #specialeTGLa7 - CarloFauci : @micheleboldrin Buongiorno Prof. Che ne pensa di Mentana? In fondo fa una trasmissione dove c'è un ospite fisso Dar… - Rocco41432710 : @Ferrara24ore Mi scappa da ridere se Fabbri vigila, non si è neanche presentato alcuni giorni fa allo sciopero dei… -