F1: Vettel rapinato a Barcellona, insegue i ladri con il monopattino (Di martedì 24 maggio 2022) Barcellona, 24 mag. -(Adnkronos) - Undicesimo al traguardo nel Gp di Spagna al Montmeló, Sebastian Vettel lascia la Catalogna con un brutto ricordo legato a quanto successo fuori dal circuito. All'indomani della gara, infatti, il pilota tedesco dell'Aston Martin a Barcellona è stato derubato dello zaino contenente cuffie bluetooth e documenti. Stando al quotidiano spagnolo "El Periodico", Vettel ha commesso l'errore di lasciare abbassato il finestrino della sua auto nel parcheggio dell'hotel. Appena si è accorto del furto, ha sfruttato la geolocalizzazione delle cuffie per mettersi sulle tracce dei rapinatori inseguendoli con il monopattino elettrico. Arrivato nel quartiere El Raval l'ex ferrarista ha ritrovato le cuffie, mentre per i documenti non c'è stato nulla da fare.

