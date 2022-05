F1 | rubato lo zainetto di Sebastian Vettel a Barcellona | il pilota insegue i ladri con il monopattino

Advertising

ferociouspie : RT @ehijeongguk: capisco possa essere pressoché inutile scriverlo qui ma ieri hanno spaccato il vetro dell'auto di una mia amica (C3 nera v… - ehjmaynard : RT @ehijeongguk: capisco possa essere pressoché inutile scriverlo qui ma ieri hanno spaccato il vetro dell'auto di una mia amica (C3 nera v… - caughtinal1e_ : RT @ehijeongguk: capisco possa essere pressoché inutile scriverlo qui ma ieri hanno spaccato il vetro dell'auto di una mia amica (C3 nera v… - hseok1vrs : RT @ehijeongguk: capisco possa essere pressoché inutile scriverlo qui ma ieri hanno spaccato il vetro dell'auto di una mia amica (C3 nera v… - IyaCeres : RT @ehijeongguk: capisco possa essere pressoché inutile scriverlo qui ma ieri hanno spaccato il vetro dell'auto di una mia amica (C3 nera v… -

Virgilio Sport

... era ancora nella capitale Catalana, alcuni malviventi gli avrebberolodall'auto parcheggiata nei pressi dell'albergo.E sempre per rapina aggravata, è stato arrestato un cittadino romeno di 41 anni, che in viale Guglielmo Marconi, che dopo aver aggredito una donna alle spalle, le haloper poi darsi ... F1: dopo Leclerc altro pilota ex-Ferrari rapinato. Il retroscena Come riportato da Marca ed Eurosport, Sebastian Vettel è stato vittima di un furto all'indomani del Gran Premio di Spagna 2022 di Formula 1: il pilota della Aston Martin avrebbe tentato di raggiungere ...A poco più di un mese di distanza dalla rapina di un rolex subita da Leclerc, un altro pilota di F1, anche lui in orbita Ferrari, è stato vittima di un furto con tanto di scene da telefilm ...