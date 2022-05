F1 | Mika Häkkinen | “Sergio Perez avrebbe potuto facilmente vincere l’ultima gara”

Leggi su oasport

(Di martedì 24 maggio 2022)esprime il proprio commento alla stampa ai microfoni di Unibet in merito alla situazione che sta vivendo la Red Bull con i propri piloti. Il finnico parla del messicano, protagonista del Gran Premio di Spagna che abbiamo visto domenica. Il 53enne nativo di Vantaa ha rilasciato: “Checo, ma la strategia della Red Bull ha consegnato la vittoria a Max Verstappen. Sanno che ogni punto conta nella lotta per il titolo del mondo contro le Ferrari”. L’ex protagonista del Mondiale di F1 ha concluso il suo intervento affermando: “è l’ultimo uomo di squadra per Max nella lotta per il successo. Tutto questo non è semplice, penso che ...