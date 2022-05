F1, Jos Verstappen: “Senza il DRS era impossibile superare la Mercedes” (Di martedì 24 maggio 2022) Jos Verstappen ha espresso alla stampa le sue perplessità in merito alle nuove monoposto di F1 al termine del Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale 2022. Il padre dell’attuale campione del mondo ha evidenziato il problema dei sorpassi, Senza DRS è infatti quasi impossibile portare un attacco al rivale nonostante l’importantissimo cambio di regolamenti rispetto agli ultimi anni. L’olandese ha commentato attraverso il portale del figlio: ” Max ha commesso un errore, dopo esser rientrato dalla ghiaia si è ritrovato alle spalle di George Russell. Senza il DRS era impossibile superare la Mercedes nonostante un ritmo superiore”. L’ex protagonista della massima formula ha completato il suo intervento dicendo: “Penso che la Red Bull abbia scoperto la natura ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Josha espresso alla stampa le sue perplessità in merito alle nuove monoposto di F1 al termine del Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale 2022. Il padre dell’attuale campione del mondo ha evidenziato il problema dei sorpassi,DRS è infatti quasiportare un attacco al rivale nonostante l’importantissimo cambio di regolamenti rispetto agli ultimi anni. L’olandese ha commentato attraverso il portale del figlio: ” Max ha commesso un errore, dopo esser rientrato dalla ghiaia si è ritrovato alle spalle di George Russell.il DRS eralanonostante un ritmo superiore”. L’ex protagonista della massima formula ha completato il suo intervento dicendo: “Penso che la Red Bull abbia scoperto la natura ...

