Europei Under 17, Olanda-Italia domani in tv: canale, orario e streaming quarti di finale (Di martedì 24 maggio 2022) Alle 19:00 di mercoledì 25 maggio l’Italia sfiderà l’Olanda ai quarti di finale degli Europei Under 17. Si gioca al Netanya Stadium di Israele e gli azzurrini cercano il pass per la semifinale. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Rai Play, piattaforma streaming gratuita, e su Uefa.tv. La vittoria sul Lussemburgo ha permesso ai ragazzi di Corradi di staccare il pass per i quarti. Ora il momento è arrivato: seguiamo insieme l’avventura dell’Under 17 azzurra. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Alle 19:00 di mercoledì 25 maggio l’sfiderà l’aididegli17. Si gioca al Netanya Stadium di Israele e gli azzurrini cercano il pass per la semi. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Rai Play, piattaformagratuita, e su Uefa.tv. La vittoria sul Lussemburgo ha permesso ai ragazzi di Corradi di staccare il pass per i. Ora il momento è arrivato: seguiamo insieme l’avventura dell’17 azzurra. SportFace.

Advertising

Alessio17 : RT @NicSantolini: Recap di fine stagione ????: quali sono stati i migliori giovani (under 22) del 2021/22 nei Top 5 campionati europei? Focu… - armando_marzano : @GiovaDS17 @Azzurri @Azzurri_En @Azzurri_AR Scalvini e Miretti credo siano impegnati con gli europei Under 19 - thevolleynews : Tutte le qualificate alle edizioni inaugurali degli Europei Under 22 e Under 21 - - Sportellate_it : RT @NicSantolini: Recap di fine stagione ????: quali sono stati i migliori giovani (under 22) del 2021/22 nei Top 5 campionati europei? Focu… - AnalyticsSerie : RT @NicSantolini: Recap di fine stagione ????: quali sono stati i migliori giovani (under 22) del 2021/22 nei Top 5 campionati europei? Focu… -