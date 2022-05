Equitazione | Piazza di Siena 2022 | i convocati dell’Italia per la Coppa delle Nazioni e per il GP individuale

(Di martedì 24 maggio 2022) Rispetto alla prima lista diramata, c’è stata una sostituzione tra i cinque binomi papabili per comporre la formazioneche prenderà parte alladell’89° CSIO5* di Romadi– Master Fratelli d’Inzeo, in programma venerdì 27 maggio: il carabiniere scelto Filippo Bologni su Quilazio ha sostituito Riccardo Pisani su Chaclot nella cinquina azzurra dalla quale verranno scelti i quattro binomi per la partecipazione alladal selezionatore della Nazionale, Marco Porro. Gli altri binomisono: Francesca Ciriesi su Cape Coral, Lorenzo De Luca su F One Usa, Antonio Maria Garofalo su Conquestador e Luca Marziani su Lightning. Tra questi cinque binomi verrà ...

Il computo totale per l'abilissimo ungherese e per i suoi quattro cavalli olandesi è stato alla fine di 163,69, abbastanza per relegare in terza posizione il padre, Jozsef Dobrovitz Senior. Ma già Di Paola è sintonizzato sull'altro grande evento di questa settimana: giovedì comincia l'89esimo Csio di Piazza di Siena e Roma sarà la capitale dell'intero mondo dell'equitazione. Rispetto alla prima lista diramata, c'è stata una sostituzione tra i cinque binomi papabili per comporre la formazione dell'Italia che prenderà parte alla Coppa delle Nazioni dell'89° CSIO5* di Roma. Da giovedì 26 a domenica 29 maggio si disputerà a Villa Borghese, Roma, la manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2022: quattro giorni di gare per la più importante competizione equestre italiana.