Ennesimo colpo di scure dei talebani | torna il velo facciale | anche per le giornaliste

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag — Lentamente, ma inesorabilmente, in Afghanistan stando tutto come prima: è di pochi giorni fa l’editto promulgato daiin cui viene reso obbligatorio ilper tutte le donne afghane che appaiono in pubblico,televisive comprese. Ireintroducono ilper le donne Un obbligo a cui le conduttrici e le reporter afghane hanno risposto con un’iniziativa di protesta, disattendendo gli ordini deie comparendo in televisione a volto scoperto. Uno «sciopero del» durato lo spazio di 24 ore con la speranza di convincere le autorità di Kabul a fare marcia indietro. Nulla da fare, l’ordine è irreversibile: il ministero dell’Informazione e della ...

